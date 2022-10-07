SEMI全球總裁：半導體業將大幅成長 會助台培養人才

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（中央社記者張建中台北7日電）國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長馬諾查今天表示，半導體產業未來將會有大幅度成長，是令人興奮產業，但需要大量人才，SEMI會協助台灣等國家培養人才。

馬諾查說，台灣是硬體生產基地，已經拜訪台灣100多次，與台積電及聯電都有密切聯繫；他說，台灣是個令人感到振奮的國家。

馬諾查（Ajit Manocha）今天下午出席由財團法人台灣亞洲交流基金會主辦的玉山論壇，參與「從民間出發，連結出亞洲協力新生態」議題討論。

馬諾查表示，半導體產業與各界一樣，都致力加強社會價值。他說，過去3年歷經疫情，改變了生活與工作型態，幾百年前，如果有疫情，可能會延續好幾年，如今疫情接近尾聲，因為有半導體，讓生活能夠快速回歸正常，並保有工作。

馬諾查指出，半導體產業成長受到很多干擾，如地緣政治問題越來越嚴重，會對相關專業工作造成很多影響。不過，半導體產業未來還是會大幅度成長。

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在智慧醫療、智慧行動與智慧數據等專案都有許多來自全世界志同道合的人參與、提供創新，共同思考2030年、2040年的藍圖。

馬諾查表示，半導體是令人興奮的產業，需要很多人才，同時有很多工作機會。SEMI是半導體產業的大使，推動科技創新，並希望能鏈結社會價值，在永續議題、供應鏈斷鏈及晶片短缺方面都有涉入，還將協助台灣等國家培養人才，提供產業所用。（編輯：林淑媛）1111007