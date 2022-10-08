金管會主題式監理沙盒 明年擬推綠色金融科技

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會今年推出主題式監理沙盒與業務試辦，截至目前已有1案正進行主題式業務試辦；配合綠色金融3.0，金管會已初步規劃明年主題式監理沙盒與業務試辦擬推「綠色金融科技」。

金管會自2018年實施金融監理沙盒，並在2019年建置銀行、保險及證券3業別業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行推動金融創新。為進一步提振金融創新量能，金管會今年出招推出主題式監理沙盒與業務試辦，首波主題設定為「數位身分認證及授權」。

根據金管會金融科技發展與創新中心統計，截至今年8月底止，共16家有意參與主題式監理沙盒與業務試辦的業者提出22件輔導請求，其中有1件已正式申請主題式業務試辦並取得金管會核准，另還有10件正準備申請主題式業務試辦。

搶下金管會主題式業務試辦首案是好好證券與全支付推出的「開戶身分確認與款項收付」，今年8月下旬取得金管會核准，預計明年第1季開始試辦，提供客戶以電支買賣基金的服務。

除了主題式業務試辦外，有其他業者申請進行一般業務試辦，根據創新中心統計，截至今年9月底止，共有15件銀行業務試辦申請案、並全數取得核准試辦，其中有6件目前在試辦中、9件已結束。

今年9月底止，保險業務試辦申請案達35件，有29件取得核准試辦，其中有12件還在試辦中、17件已結束。證券期貨業務試辦有4件申請案，其中已核准1件，即為好好證券與全支付的主題式業務試辦案。

觀察監理沙盒，目前僅剩阿爾發投顧與永豐金證券合作的「落實普惠金融機器人理財」沙盒實驗尚未結束。去年2月阿爾發投顧與永豐金證取得金管會核准進沙盒，此案將在25日結束實驗，待和證期局申請資料共享並取得核准後，可望在出沙盒落地後直接接軌辦理。

金管會綜合規劃處長胡則華指出，配合綠色金融3.0，已初步規劃第二波主題式監理沙盒與業務試辦主題將與「綠色金融科技」有關。

她說，金融機構拚ESG（環境、社會、公司治理），需進行數據蒐集、整合及分析等，這部分需借助金融科技公司專業，後續將先蒐集金融業者意見，觀察金融機構需求強度及是否有足夠金融科技公司可提供協助。（編輯：潘羿菁）1111008