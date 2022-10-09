市場隨消息面擺盪 法人：13日台積電法說是指標

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）美國公布就業報告後，外界憂聯準會將擴大升息，加上美對中半導體禁令擴大，令美股7日重挫；法人表示，預料台股信心面恐受衝擊，指數將隨消息面擺盪波動加大，13日台積電法說會是首要觀察指標。

美國商務部7日再度對中國祭出限令，限制範圍由邏輯 IC擴大至記憶體領域，限制的廣泛程度除了中資企業外，外資位於中國境內的生產基地亦需透過「逐案申請許可」方式，才能持續取得製造相關設備。

美股7日四大指數全面重跌，其中費城半導體跌幅達6.06%最重，超微大跌13.87%，輝達跌8.03%，台積電ADR跌幅6.19%。

法人表示，台商在中國有很多工廠，對台廠會有衝擊。生產和終端訂單都會受影響，終端訂單以中國客戶為主的台廠受到衝擊較大，其次是在中國生產比重較重，而此前未做分散布局的廠家亦會受此次限制令影響。

法人指出，這次美國限制令未影響台灣科技業的技術和企業韌性，長線仍是看好。短期看，上游代工、封測恐受衝擊，電子中下游如ABF載板、PCB則因陸廠自研自製需求提高而可能受惠；長期而言，與中國手機廠高階晶片具競爭性、如聯發科等產業，可能反而有優勢。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，從目前至11月初，將有重要法說陸續登場，財報表現與對未來產業展望等訊息，仍將持續牽動市場投資情緒，部分企業財報則會受惠匯市波動；根據產業調研，若參考過往經驗，預估調整期將持續至明年上半年。

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永豐投顧表示，台股進入財報週，包括台積電及大立光將於13日公布財報並召開法人說明會；而10月12、13日，美國將公布PPI及CPI數據，14日是美國零售銷售統計，預料屆時股市將掀起漣漪，且Fed打擊通膨決心強烈，在通膨未看到實際大幅降溫下，任何轉鴿臆測僅能代表股市跌深反彈的藉口。

永豐投顧預期，庫存消化仍有一段時間，在全球股市跌深之際，企業展望利空訊息可視為再一次試測底部的試金石；若不再破底，則可期待11月至12月股市緩步回溫。（編輯：蘇志宗）1111009