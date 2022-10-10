台股週線翻紅 法人：後市聚焦匯率、公債殖利率

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（中央社記者張建中台北10日電）台股上週震盪上揚277.7點，週線收紅，終結連6黑走勢。法人表示，台積電與大立光法人說明會13日登場，為本週重頭戲；此外，匯率及公債殖利率將持續牽動國際股市動向，為重要觀察指標。

台股上週展開跌深反彈，7日因美股走跌影響加上雙十長假效應，市場氣氛觀望，指數終場下跌189.77點，收在13702.28 點，週線依然收紅，單週上漲277.7點。

分析師王兆立表示，觀察台股10月4日至6日共3天反彈，卻連3天出現融資餘額減少、融券張數增加情況；即大盤反彈時，投資人不只賣出持股，還加碼放空，顯示市場氣氛偏向悲觀。

安聯投信台股團隊表示，國內外重要企業法人說明會將陸續登場，財報表現及對未來產業展望等訊息，料將牽動市場投資情緒。

台積電與大立光法說會13日登場，將是本週市場關注焦點。投資人關心台積電未來營運展望、明年能否順利漲價、供應鏈庫存去化情況及地緣政治的看法；法人則關心大立光第4季營運動能，及第3季毛利率表現，和擴產計畫是否有變。

因市場憂心美國聯邦準備理事會仍將激進升息，美股7日重挫。道瓊工業指數下挫630.15點，跌幅2.11%；那斯達克指數下跌420.9點，跌幅3.8%；費城半導體指數重挫152.089點，跌幅達6.06%。

此外，克里米亞半島連接俄羅斯本土的橋梁發生爆炸，烏克蘭數個城市隨後傳出遭到飛彈攻擊，俄羅斯股市10日開盤暴跌約12%。

王兆立表示，除俄烏衝突是否進一步擴大外，匯率及公債殖利率仍是重要觀察指標。（編輯：林克倫）1111010