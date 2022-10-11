美股再挫 法人：雙十連假後台股恐補跌回測支撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）雙十連假台股休市，美股4大指數重挫，美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，台股今天開盤電子權值股表現備受關注。法人表示，不排除台股今天補跌回測13500點支撐，本週美國公布主要物價指數前，台股盤勢量縮震盪。

美國於7日公布就業數據僅小幅趨緩，未來大幅升息空間大增，美股4大指數繼7日重挫後，10日持續下挫，道瓊工業指數下跌93.91點或0.32%，收29202.88點，標準普爾指數下挫27.27點或0.75%，收3612.39點。

以科技股為主的那斯達克指數重挫110.30點或1.04%，收10542.10點，費城半導體指數挫跌81.41點或3.45%，收2275.34點。

適逢雙十連假，台股10日休市一天，7日加權指數終場下跌189.77點，收在13702.28點，成交值新台幣1610.41億元，加計盤後1652.14億元，創今年以來次低量。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超117.71億元，其中自營商賣超36.35億元，投信買超11.44億元，外資及陸資賣超92.8億元。

根據統計，台股7日成交值不僅創今年次低，也創2020年10月下旬以來次低量，僅次於今年9月19日的1631.89億元。

在台指期淨部位，三大法人7日淨多單減少2287口至103口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少937口至1784口。

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域，台股今天開盤包括IC設計、晶圓製造、記憶體等電子權值股表現，備受關注。

展望台股本週大事，台積電和大立光於13日將舉行法人說明會，公布第3季財報並展望第4季營運，攸關電子股景氣動向；且美國將於12日和13日分別公布生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI），牽動美國11月升息走勢，也攸關台股表現。

法人表示，雙十連假期間美股重挫，不排除台股今天補跌回測13500點支撐，美國商務部擴大晶片出口到中國管制措施，恐影響電子台廠在中國生產布局，需觀察電子和資通訊產業庫存去化速度，在本週美國公布主要物價指數前，預期台股盤勢量縮震盪。

上市櫃公司今天將全數公布9月和第3季營收，陽明海運7日公布9月營收279.74億元，月減20.28%，較去年同期減少15.79%；長榮海運9月營收501.98億元，月減12.61%，但較去年同期增加5.5%；面板廠群創9月自結合併營收170億元，月增11.1%，但大幅年減42.4%。

電腦品牌廠宏碁及華碩9月合併營收分別月增34%、24%，其中華碩營收來到598億元，創今年單月新高；筆電代工廠9月受惠季底拉貨效應，緯創月增逾2成，仁寶、和碩及英業達月增逾1成，僅廣達月減8.4%，各家業者普遍看淡第4季筆電需求，預估出貨將季減。（編輯：郭無患）1111011