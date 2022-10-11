聯發科5G平台添新成員天璣1080 手機第4季亮相
2022/10/11 09:57
（中央社記者張建中新竹11日電）聯發科5G行動平台再添新成員天璣1080，採用6奈米製程技術生產，採用天璣1080的智慧手機預計第4季亮相。
聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，天璣1080增強在性能、影像、顯示等方面的表現，滿足用戶對5G智慧手機的期待，協助客戶快速推向大眾市場。
聯發科指出，天璣1080採用8核中央處理器（CPU）架構設計，包括兩個主頻為2.6GHz的Arm Cortex-A78大核，搭配Arm Mali-G68 GPU，在遊戲、線上影音播放、網頁瀏覽等應用中提供順暢體驗。
天璣1080採用6奈米製程，聯發科表示，將可提升能效表現、延長智慧手機的電池續航時間。此外，搭載聯發科Imagiq ISP影像處理器，最高可支援2億畫素主相機。
聯發科指出，天璣1080搭載聯發科HyperEngine 3.0遊戲引擎，可優化遊戲體驗。此外，天璣1080支援Sub-6GHz 5G全頻段網路以及Wi-Fi 6連接。搭載天璣1080的智慧手機預計第4季亮相。（編輯：楊蘭軒）1111011
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