寶陞擴大美國業務告捷 佛州增設新據點倉儲
2022/10/11 11:13
（中央社記者江明晏台北11日電）主攻美國市場的地板品牌及室內建材銷售商寶陞加大布局見效，9月與前9月合併營收均創歷年同期新高，近期規劃於佛羅里達州增設營運據點與倉儲中心，有望創造新成長動能。
寶陞公布9月合併營收達新台幣2億元，較去年同期的1.74億元，成長15.19%，續創歷年同期新高。累計前9月合併營收達17.67億元，同步改寫歷年同期新高記錄，較去年同期成長18.09%。
寶陞表示，整體營運動能保持強勁力道，主要受惠集團加大美國市場業務布局成效展開，包括針對旗下六個營運據點擴增銷售產品線、優化倉儲中心物流運送效率、以及擴大全美多元類型零售商與設計師、裝潢相關從業人員等客戶群，挹注旗下Artisan Hardwood品牌於美國東部、南部地區銷售保持成長態勢。
尤其德州區域，今年前3季銷售表現更為強勁，較去年同期成長約達45.27%，推升美國南部地區營收比重增加至36%，助力集團整體營運規模穩健放大。
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寶陞進一步表示，為擴大旗下品牌區域銷售版圖，鎖定全美人口數排名第三的佛羅里達州規劃增設營運據點與倉儲中心。此外，近期當地受颶風災情影響，有機會進一步增添民眾家具、地板等產品汰換需求，堆疊整體營運表現。
展望第4季，寶陞持審慎樂觀看法，持續優化採購供應鏈管理，積極擴大地板專賣店、綜合型建材店、加盟與連鎖型等零售商合作，再加上第4季旗下佛羅里達新營運據點正式營運，有望創造集團銷售新成長動能。（編輯：楊蘭軒）1111011
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