美擴大輸中禁令 半導體指數重摔7.58%

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（中央社記者張建中新竹11日電）美國擴大對中國晶片及設備出口限制，市場憂心恐為半導體產業發展添增變數，衝擊台積電股價重挫逾8%，整體半導體類股指數大跌7.58%。法人認為，美國禁令對半導體類股的影響未來可能逐步以個股反應為主。

台積電今天股價開低走低，終場大跌36.5元，收在401.5元，創25個月來新低，面臨400元關卡保衛戰，單日下跌金額創新紀錄。

IC設計服務與矽智財（IP）族群全面重挫，包括創意、力旺、晶心科、世芯-KY、M31同步打落跌停，智原也大跌6.95%。

受市場恐慌氣氛升高影響，半導體類股指數慘跌7.58%，為盤面弱勢指標，其中，台積電單日市值縮水9464億元，影響指數逾300點，是拖累大盤大跌近600點的主因。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國擴大對中國晶片及設備出口限制是引發今天台積電及半導體類股重挫的關鍵。

他指出，美國新禁令徹底圍堵中國，切斷中國廠商透過IC設計服務及矽智財廠突破美國封鎖的管道，將壓制中國未來人工智慧（AI）與高速運算（HPC）的發展。

黃國偉說，美國不斷對中國祭出禁令，勢必會影響半導體產業發展，台灣廠商也將面臨在美國和中國之間選邊站的難題。隨著中國商機紅利消失，創意及世芯-KY等IC設計服務及矽智財族群股價難免面臨龐大賣壓，出現重挫走勢。

黃國偉表示，HPC已超越手機，躍居台積電最大營收來源，預期台積電營運多少會受到美國禁令的波及。由於台積電今年來股價已大幅修正213.5元，跌幅達34.7%，預期美國禁令對台積電未來股價影響將逐步減緩。

他說，部分半導體股股價基期仍高，恐面臨補跌壓力，預期美國禁令對半導體類股的影響可能逐步轉為以個股反應為主。（編輯：張均懋）1111011