資本市場震盪 15家上市櫃金控9月獲利年減逾6成

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（中央社記者蘇思云、潘姿羽、謝方娪、張璦台北11日電）受到資本市場震盪與防疫保單影響，15家上市櫃金控9月稅後淨利僅新台幣140億元，創下今年單月最低水準，年衰退66.37%，累計前3季稅後淨利3223.34億元，年減35.44%。

美國聯準會（Fed）持續鷹派升息，導致9月金融市場劇烈震盪，連帶衝擊15家上市櫃金控獲利。此外，本土疫情持續，防疫保單陰霾未除，不僅讓富邦金、兆豐金出現單月稅後淨損，也讓國泰金旗下的國泰產險、中信金旗下的台灣人壽都再次出現單月虧損。

受產險子公司防疫險理賠擴大影響，富邦金9月罕見出現稅後淨損40.69億元，累計前9月稅後淨利仍達850.3億元，創歷年同期次高，累計每股稅後盈餘（EPS）下滑至6.62元。

富邦金旗下富邦人壽9月稅後淨利45.56億元，累計前9月稅後盈餘836.66億元，創歷年同期次高表現，不過富邦產險9月防疫險相關直接賠款達140.9億元、自留賠款金額103.5億元，導致富邦產險9月稅後虧損高達97.74億元，累計稅後虧損169.69億元，拖累母金控獲利。

國泰金9月稅後淨利僅11.2億元，持續受到防疫保單理賠影響，國泰產也出現單月虧損達34.7億元。國泰金累計前9月稅後淨利541.8億元，累計EPS為3.81元。國泰金指出，子公司核心業務動能及整體獲利維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信9月單月及累計稅後淨利都創同期歷史新高。

中信金9月稅後淨利35.21億元，為單月獲利王，但因為中信產防疫保單理賠，拖累子公司台壽連2個月出現單月虧損，累計前9月合併稅後淨利370.5億元，累計EPS為1.85元。

玉山金9月稅後淨利僅5.22億元，和8月表現相比直接腰斬；玉山金表示，受到金融市場劇烈波動影響，金融資產評價損失，不過銀行各項核心業務表現良好。

開發金則表示，美國聯準會鷹派升息與俄烏衝突等變數，大幅衝擊全球金融市場走勢，但在股債匯市波動幅度加大的環境下，開發金控集團各子公司業務9月維持穩健表現。

開發金控9月自結稅後淨利17.25億元，累計今年前3季稅後獲利達203.21億，累計EPS為1.21元；旗下子公司中，中國人壽9月受惠新台幣兌美元貶值影響，避險成本優於去年同期，單月稅後淨利為12.78億元，累計今年前3季稅後淨利181.74億元。

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公股金控方面，兆豐金9月自結稅後淨損12.12億元，主要是旗下兆豐產險再提列防疫保單相關保險準備金、致單月虧逾27億元；兆豐金累計前9月稅後淨利136.6億元，累計EPS跌至1元以下，為0.98元。

至於其他3大公股金控9月獲利表現，第一金賺17.28億元、年增約13%，華南金獲利14.44億元、年增逾3成，合庫金賺13.32億元、年減約18.6%；累計前9月，第一金是唯一賺逾160億元的公股金控、累計EPS為1.24元。（編輯：張均懋）1111011