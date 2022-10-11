中鋼9月營收創今年新低 翁朝棟：已有築底訊號

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（中央社記者賴言曦台北11日電）受到鋼價下滑及客戶去化庫存影響，中鋼公司結算9月營收為新台幣299.12億元，年減28.75%，創今年單月新低；前9月累計營收3541.9億元，年增4.53%。中鋼董事長翁朝棟表示，市況已有築底訊號。

中鋼今天回應中央社記者詢問表示，9月營收創今年單月新低，除了鋼價走跌外，內銷客戶也還在調整庫存；至於外銷方面，由於國際鋼廠競爭激烈，各家業者都在搶單，導致出口量偏少。

另外，中國指標鋼廠寶鋼、鞍鋼10日開出11月盤價，寶鋼電鍍鋅鋼品每噸上調人民幣100至200元，其餘維持平盤；鞍鋼熱軋、冷軋、中厚板及線材等產品每噸上調人民幣50至100元。

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中鋼董事長翁朝棟接受中央社電訪時分析，中國官方近期為拉抬經濟，鼓勵家電、汽車等產業的生產工作，為庫存去化提供動力，加上寶鋼、鞍鋼開出平高盤，說明市況已有築底訊號。

翁朝棟認為，國際原料行情持續高掛，煤礦每噸價格約270美元，鐵礦在每噸95至150美元間，說明11月鋼價已跌無可跌；研判若10月下游能有效去化庫存，12月鋼價便有機會向上，提供第4季旺季「拉尾盤」的動能。（編輯：張良知）1111011