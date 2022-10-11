國泰金9月獲利11.2億元年減86% 防疫保單陰霾未除

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（中央社記者蘇思云台北11日電）國泰金今天公布9月自結獲利，9月稅後淨利新台幣11.2億元，主要受到國泰產險9月防疫保單理賠41億元影響，累計前3季稅後淨利541.8億元。國泰金強調，子公司核心業務動能及整體獲利維持穩健。

國泰金9月稅後淨利11.2億元，年減86.1%，累計前9月稅後淨利541.8億元，年減55.6%，累計每股稅後盈餘（EPS）為3.81元。

子公司國泰人壽9月稅後淨利23億元，年減59.2%，前9月稅後淨利467.6億元，年下滑逾5成。

國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，國壽獲利較去年同期減少，主要是去年投資收益基期較高。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，9月初年度保費（FYP）及初年度等價保費（FYPE）分別為111億元及35億元，為業界第一。

美國聯準會（Fed）9月持續鷹派升息並下修經濟展望，金融市場再掀動盪。陳晏如表示，國壽持續靈活調整資產配置，新台幣匯率9月累計大貶4.12%，帶來避險利益50億餘元，也讓外匯價格變動準備金餘額從8月底408億元上升到9月底505億元。

國泰金指出，國泰人壽近期淨值波動主要來自今年利率彈幅可觀，由於現行財報保險負債仍以鎖定發單基礎衡量（Locked-in），利率上升僅單邊影響資產市價，對保險負債的影響並未反映，強調國泰人壽9月資本適足率（RBC）逾320%，清償能力無虞。

國泰金指出，將密切監控投資部位並視局勢變化機動調整，同時持續提升資產品質，強化風險控管及應變措施，採取一切必要作為確保穩健經營及良好清償能力。

子公司國泰世華銀行9月稅後淨利24.4億元，年增14.02%，累計前3季稅後淨利209.1億元，年增約11%。

陳晏如表示，國泰世華銀行受惠於央行升息、今年以來放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入較去年同期成長達23%；累計淨手收維持穩定。截至9月底逾放比率為0.09%，備抵呆帳覆蓋率為1855%，資產品質維持穩健。

子公司國泰產險9月稅後淨損34.7億元，是今年連續第5個月單月虧損，累計前3季稅後淨損111.6億元。

陳晏如表示，目前本土疫情持續，9月單月理賠件數近9萬件，單月理賠金額41億元，累計前9月已賠付165.9億元（考量再保分出後自留賠款為135.7億元），未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備22.4億元。

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陳晏如表示，6月時國泰金已經增資國泰產100億元，後續持續關注疫情發展，有在評估2次增資以提升產險的資本水準。不過，如果排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長，保險業務獲利穩定。

國泰證券9月稅後淨利1.1億元，累計前9月稅後淨利11.3億元，年減35%仍為歷史次高；國泰投信9月稅後淨利1.0億元，累計前9月稅後淨利11.9億元，較去年同期成長8%。（編輯：張均懋）1111011