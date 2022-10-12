升息疑慮、烏克蘭戰事加劇 歐股收低

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）由於投資人日益擔心進一步大幅升息將令經濟體落入衰退深谷，烏克蘭戰事加劇與中國經濟展望疑慮也使得市場更加悲觀，歐洲股市今天收低。

國際貨幣基金（IMF）今天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情大流行等一系列挑戰影響，全球經濟成長從2021年的6%，放緩至2022年的3.2%，2023年更將下降至2.7%。這是2001年以來最疲弱的成長情況。

法新社報導，由於市場焦點擺在通貨膨脹，分析師指出，本週稍晚將公布的美國9月消費者物價指數（CPI），對於風險較高資產走向將具重要指標。若通貨膨脹數據再度飆高，恐將掀起新一波股市拋售及美元匯價勁揚。

倫敦FTSE 100指數下跌74.08點或1.06%，收6885.23點。

法蘭克福DAX指數下滑52.69點或0.43%，收12220.25點。

巴黎CAC 40指數下挫7.35點或0.13%，收5833.20點。（譯者：陳政一）1111012