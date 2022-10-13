駁柯文哲批評令人心寒 財長：今年償債還本1500億創新高

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（中央社記者張璦台北13日電）立委指台北市長柯文哲批中央帶頭亂財政紀律，詢問曾任北市財政局長、現任財政部長蘇建榮看法；蘇建榮表示，這是雙重標準，柯文哲這種前長官令人「心寒」，他也強調，中央今年度實質還本將達新台幣1500億元，創史上最佳。

立法院財政委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度，蘇建榮列席備詢。

國民黨立委李貴敏質詢時提到，柯文哲批評中央帶頭亂財政紀律。

蘇建榮回應，沒有這回事，「我不認同」，自己在台北市財政局服務時，逢稅收大於預算數情況，當時建議柯文哲，若沒有重大建設就去還債，但柯文哲還了債就說是政績；自己到中央當財政部長，做一樣的事，也是稅收高於預算數，卻遭批評債留子孫、數字控管失靈，「哪有這樣兩種標準」。

他更罕見動怒表示，自己也很尊重財政紀律，但「這種長官看來會心寒，真的會心寒」。

今年前9月稅收達2兆6261億元、年增17.3%，續創歷年同期新高，全年稅收有望首次達3兆元。蘇建榮表示，10月看情況，可能增加實質還本約390億元，今年全年實質還本將達1500億元，創新高。（編輯：潘羿菁）1111013