國銀前8月對中小企業放款逾4000億 同期第3高

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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會今天公布，今年前8月本國銀行對中小企業新增放款新台幣4011.46億元，創歷年同期第3高。觀察對中小企業放款最積極的銀行，以一銀前8月對中小企業新增放款逾400億元奪冠。

金管會今天公布，截至今年8月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆898億元，8月新增放款262.11億元，創今年單月新低；前8月國銀對中小企業新增放款4011.46億元，相較年度新增放款目標3500億元，目標達成率已達114.6%。

今年前8月國銀對中小企業新增放款力道，不及2020年同期的5625億元、2021年同期的5807億元，為史上同期第3高。

金管會銀行局副局長童政彰分析，2020年、2021年受COVID-19疫情影響，國銀對企業提供相關紓困貸款，推升前2年國銀對中小企業放款力道；不過企業紓困貸款陸續到期，部分企業開始按月攤還本金，以致今年國銀對中小企業新增放款數走降。

今年前8月對中小企業新增放款前5大銀行，分別為第一銀行433億元、永豐銀行369億元、土地銀行333億元、中信銀行330億元、兆豐銀行290億元。

若從放款餘額觀察，前5大銀行清一色是公股行庫，分別為第一銀行9097億元、合庫銀行8328億元、台灣企銀7150億元、華南銀行6797億元、兆豐銀行6261億元。

金管會統計，今年8月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.4%，月減1.1個百分點；另8月底國銀對中小企業放款平均逾期放款比率為0.27%，與7月底持平。（編輯：張良知）1111013