拚淨零轉型 國發會：12項關鍵戰略年底提具體方案

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（中央社記者蘇思云台北13日電）外界質疑政府推動淨零轉型決心，國發會今天強調，政府推動2050淨零轉型勢在必行，3月底公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」將滾動檢討，「12項關鍵戰略」預計年底提具體行動方案。

國發會今天晚間發布新聞稿，淨零轉型為世界共同的重大目標，而且關係到未來30年的經濟發展。總統蔡英文去年4月宣示「2050 淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，行政院院長蘇貞昌也在當天院會中，正式宣示目標。

國發會與環保署、經濟部、交通部、內政部、國科會、農委會、金管會等相關部會密切合作，今年3月正式公布「淨零排放轉型路徑」文件，已正式啟動轉型，討論範圍已涵蓋各界關切議題。

國發會發布3點說明。第一，今年3月30日公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，是先拋出對話基礎，後續將滾動檢討。

國發會指出，2050淨零排放是跨世代、跨領域、跨國際的轉型工程，環保署已提出「氣候變遷法因應草案」，目前正在立法院審議中，法案通過後，行政單位一定依法行政，不可能呼口號不執行。

今年3月30日行政院公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，是先拋出一個淨零轉型的對話基礎，滾動檢討淨零路徑，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。不僅相關部會參與，民間企業、公民團體也積極參與，並邀請中研院院長廖俊智及工研院院長劉文雄擔任整體政策顧問，以求達到最適合台灣的淨零轉型路徑。

第二，政府目前正規劃「12項關鍵戰略」，預計年底提出具體行動方案。國發會指出，2050年淨零轉型，無法單靠現有技術與政策實現，需要加強能源轉型力度、投資創新產業，並從生產端及消費端進行產業及生活轉型。

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國發會指出，各部會將透過「12項關鍵戰略」制訂行動計畫，以具體行動實現淨零遠景，包括風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、電力、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等，已涵蓋外界質疑的重點範圍。

第三，淨零排放路徑目前正進行社會對話，以凝聚各界共識。國發會表示，政府陸續廣納各界意見，已召開超過100場會議，12項關鍵戰略也持續進行產學及社會溝通，例如公正轉型、淨零綠生活、資源循環零廢棄、節能等場次，希望民間與政府攜手合作，共同達成轉型願景。（編輯：趙蔚蘭）1111013