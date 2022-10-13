台美業者TTIC會議創成果 簽MOU合攻再生能源、5G

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北13日電）經濟部長王美花在美東時間13日，見證台美業者在「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）下簽署7項合作備忘錄（MOU），領域橫跨再生能源、5G通訊，其中包括將由GE協助漢翔公司在台灣建立燃氣渦輪快速發電機組的「維修在地化服務」。

經濟部晚間發布新聞稿指出，王美花所率訪美團13日與美方在華府召開此行TTIC首場實體會議，見證台美企業簽署MOU。雙方出席官員為經濟部貿易局長江文若、美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）。

王美花指出，台美各自在全球供應鏈扮演重要角色，在變動中的世界，台美間合作更趨緊密，盼在MOU架構下，深化產業合作，提升彼此優勢，共同拓展國際市場版圖。

經濟部說明，這次有6家台灣業者漢翔、台電、雲達科技（QCT）、宏達電（HTC）、稜研科技（TMYTEK）、鈺登科技，與5家美國業者GE、Intel、RingCentral、Lumen、DuPont簽署7項MOU，要搶進再生能源及5G高科技通訊等先進科技商機。

經濟部表示，於再生能源合作方面，GE分別與漢翔、台電合作，要協助漢翔在台灣建立燃氣渦輪快速發電機組的「維修在地化服務」，也與台電建立2050淨零碳排目標策略夥伴關係，深化後續雙方合作關係。

5G領域合作方面，經濟部說明，台灣ICT業者具豐沛硬體設計、製造能量，結合美國擅長的軟體、服務與品牌優勢，台美廠商已在ICT產業上建立深厚的合作基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

具體合作包括雲達科技與Intel、HTC與Lumen、RingCentral與HTC及鈺登科技等4組，將共同發展、爭取5G專網於智慧製造、娛樂展演及醫療照護的商機；DuPont將提供關鍵陶瓷材料，協助稜研科技開發毫米波天線、布局低軌衛星商機。

經濟部表示，政府將持續推動台美廠商藉由互補優勢，促成5G供應鏈多元化，並協助台美廠商攜手爭取國際5G與寬頻基礎建設商機。（編輯：張均懋）1111013