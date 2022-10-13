保險業接軌新版ICS影響大 金融白皮書提稅制建言

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（中央社記者謝方娪台北13日電）保險業2026年將接軌IFRS 17及ICS 2.0，金融總會今天公布2022年金融建言白皮書，因接軌新版ICS對保險業及保戶影響甚鉅，建議擬定在地化資本標準並調整給付海外投資人的利息所得預提稅款扣繳標準。

金融總會今天正式公布2022年金融建言白皮書，金融總會會同各業者公會及周邊單位，今年針對「提升金融市場發展動能」、「強化金融科技發展與資通安全」、「落實永續發展」及「相關法規檢討調適」4大面向，提出24項建言、38則具體建議作法。

金融建言白皮書指出，對國內保險業財務報表及營運具有重大影響新制，即國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）及國際保險資本標準（ICS）2.0，兩者均依保險業公允價值衡量保險負債，將於2026年實施。

白皮書提出，保險業採用新版ICS為各國接軌國際標準主流，但全盤接軌並不能真實呈現台灣保險業清償能力，因ICS並非強制法律，各國監理機關可依國情做出適度調整，白皮書建議金管會在接軌過程加入在地化因素，考量台灣保險市場特性進行調整。

此外，白皮書提到，為接軌新制，保險業持續調整資產配置及商品結構，並積極提升資本水準，籌資方式包括股權增資及發行次順位債券，不過，龐大資金需求因國內投資人胃納有限，發行海外次順位債券為對外募集資金的重要途徑。

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依財政部「各類所得扣繳率標準」第3條規定，國內給付海外投資人利息所得須按給付額扣取15%稅款，並由發行方代為預提扣繳，實務上，海外投資人多為要求收取足額票面利息，往特許豁免海外投資人債券利息所得預提稅款的日本及韓國等鄰近國家投資。

白皮書因此建請財政部參考鄰近國家日本及韓國作法，特許國內保險業發行海外次順位債券可免除給付海外投資人利息所得預提稅款，因保險業目前尚無發行海外次順位債券先例，並無稅收流失問題。（編輯：張均懋）1111013