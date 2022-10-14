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藍委憂是否會發生本土金融風暴 蘇貞昌指無此現象

2022/10/14 12:52
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（中央社記者范正祥台北14日電）國民黨立委傅崐萁今天質詢時，關注本土金融風暴會不會發生。對此，行政院長蘇貞昌指出，雖然受俄烏戰爭跟能源等影響，以及美國升息，金融有波動，但沒有如委員所說金融風暴這樣的現象。

立法院會今天進行對蘇貞昌施政報告質詢，相關部會首長列席。

傅崐萁質詢經濟問題時，憂心本土金融風暴會不會發生。他提及，國家有沒有給予人民足夠的信心，舉例如果美中晶片大戰，台灣的產業不能將電子零組件產品銷往中國大陸時，台灣經濟怎麼辦、何去何從。

蘇貞昌表示，雖然受俄烏戰爭跟能源等影響，以及美國升息，金融有波動，但沒有如委員所說金融風暴這樣的現象。

蘇貞昌說，中美貿易大戰，正好因勢利導，所以才有台商回台，台灣這幾年的經濟也是因為掌握契機，發展良好。

傅崐萁質詢時幾度追問美中晶片大戰對於台灣經濟可能造成的衝擊，關注如果涉及智慧科技的台灣電子零組件產品沒有辦法銷往中國大陸時，台灣經濟是否已經做好面對衝擊的準備。

蘇貞昌最後回應傅崐萁說，「作為一個國會議員，從您的角度看，我們都尊重，也注意委員的意見，但專家及各方分析情況，跟委員所講的並不一樣。」（編輯：蘇志宗）1111014

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