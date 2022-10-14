再生水迫切 水利署：台企技術設備具推向國際實力

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（中央社記者曾智怡台北14日電）極端氣候肆虐，多元新水源開發議題頗受關注，「2022台灣國際水週」水利產業主題館今天開幕，水利署長賴建信現場見證台越企業簽署合作備忘錄；水利署表示，台灣水再生與廢水處理技術及設備，擁有推向國際市場深厚實力。

經濟部水利署與貿協聯合策辦2022台灣國際水週，自2019年開始合作至今，今年度以3大主題「科技造水」、「智慧水務」、「永續技術」邀約22間水利產業廠商共同籌組水利產業主題館，設58個攤位。

水利署今天舉行水利產業主題館開幕暨簽約活動，水利署表示，台灣受限於地形，河川陡峻，原本水源調蓄就十分不易，再加上極端氣候衝擊，近年旱象屢傳，去年更遭逢百年乾旱，在經濟部及相關產業與民眾全力配合下，終能化險為夷度過難關。

水利署進一步說，多元新水源開發的議題更受到相當關注，尤其是海水淡化及再生水的利用，只要能解決處理技術的問題，未來產業及民生用水的供應將可獲得有效紓解。

本次專業水展特別籌設「科技造水」主題館，展出新興水資源的發展產品及技術；另有「智慧水務」主題館，凸顯水資源全系統的智慧化管理已是必然趨勢，展覽廠商充分展現出台灣優越於其他國家的智慧技術；「永續技術」主題館則以綠色及生態保水工法為主要展品。

水利產業主題館也設立產品暨技術發表時段，今年度邀請印度、越南、新加坡、馬來西亞、美國、日本、巴西、以色列、荷蘭等國買家，並設計商談媒合區進行洽談。

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會中亮點之一是，賴建信擔任水之源企業股份有限公司與CAI TIEN XANH CORPORATION以及Greentech Environment Co., Ltd.兩間公司簽約的見證人。

水利署表示，近年越南因工業發展越趨多元化，水資源不足而需提高水回收率，對於工業廢水高級處理和水再生技術相當感興趣，而台灣相關水再生與廢水處理技術及設備在東南亞表現卓越，顯示台灣水利產業邁向國際市場深具實力。（編輯：潘羿菁）1111014