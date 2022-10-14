熱帶性低氣壓共伴東北季風 水利署加強防災整備

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（中央社記者曾智怡台北14日電）熱帶性低氣壓持續發展，週末與東北季風的共伴效應，恐造成致災性降雨，水利署長賴建信下午召開視訊會議，要求各單位在迎風面地區加強防災整備；北部水庫多為高水位，應落實水量調控作業。

水利署發布新聞稿表示，賴建信要求各單位即時掌握降雨動態，特別是迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島等轄區的水資源局及河川局，保持高度警覺及注意人員安全，並與各縣市政府保持連繫，預布防水擋板及移動式抽水機等，減少積淹水造成交通及生活不便。

為加強防災整備因應，水利署已請第一、八、九河川局注意池上地震後，河海堤等水利建造物的巡檢及保護，備妥開口契約搶修險人員機具人力；第七河川局注意高雄寶來地區土石複合災害，恆春半島連繫屏東縣政府預為防災，對於易淹水地區確保排水系統暢通，預布移動式抽水機減少淹水風險。

同時，第十河川局加強員山子分洪設施檢整；北區水資源局確保採取石門水庫雙機發電調節操作，相關農田管理處保持密切聯繫灌溉二期稻作，利用多餘水量將埤塘蓄滿。

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另外，台北水源特定區管理局對於烏來山區監測坡地安全，針對孤島效應預先布署防災作為；各水資源局注意水庫高水位操作，確保水資源運用，並與地方政府密切聯繫，啟動防汛護水志工、自主防災社區啟動協助通報及減災措施。

因應氣候變遷極端天氣，防災不能掉以輕心，水利署呼籲民眾清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險降至最低。（編輯：林興盟）1111014