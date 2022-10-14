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唐鳳：台灣擁地理科技雙優勢 可成通信海纜國際樞紐

2022/10/14 20:27
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（中央社記者蘇思云台北14日電）數位發展部長唐鳳表示，台灣擁有地理與科技實力雙重優勢下，可以進一步成為通信海纜國際樞紐之一，除了提升台灣國際通信網路的強韌性與應變能力外，更可以促進台灣的數位產業發展。

數位發展部與財團法人電信技術中心今天舉辦「未來超連結－通信海纜與網路數據中心（IDC）之關聯產業發展政策與安全防護國際論壇」。

唐鳳視訊致詞表示，台灣是全球資通訊科技產業及半導體製造的供應鏈重鎮，地理上又處於西太平洋及東亞的樞紐位置，如能利用國際海纜及IDC關聯產業帶動的槓桿效應，放大到製造業及服務業上，除了將能促進海纜與網路相關數位產業的發展，更能保障台灣的國家安全。

唐鳳表示，截至2021年，全球遍布436條通信海纜，而國際訊務流量99%是由通信海纜提供傳輸服務，海纜已成為世界各國傳遞資訊的最重要管道，無論語音通話、影音串流、數據交換、國際貿易、金融交易等跨國服務，通信海纜承擔起最重要的角色，也是數據競爭的關鍵。

唐鳳指出，俄烏戰爭帶給台灣的啟示是，必須建構起多元異質且強韌的通信網路基礎設施，除了在承平時期可成為5G及數位發展環境重要的關鍵基礎設施，更可在戰爭時期提供我國更多的對外通訊備援管道。

唐鳳強調，台灣除恰好位於東北亞與東南亞的樞紐位置外，並擁有強大的資通訊設備製造能力，在擁有地理與科技實力雙重優勢下，台灣可進一步成為通信海纜國際樞紐之一，除了提升台灣國際通信網路的強韌性與應變能力外，更可促進台灣的數位產業發展。

唐鳳指出，數位部成立後承接「海纜與網路之未來發展政策及安全防護計畫」，規劃從產業發展政策跟安全防護2個面向，擘劃出通信海纜、IDC跟雲端產業發展、國家安全跟網路安全各面向的重要性，重要的是要吸引國際海纜業者能夠登陸台灣。

Global Cloud Xchange的首席策略和營銷長費根（Jim Fagan）視訊演講也指出，很多人好奇海底電纜會不會被衛星系統取代，從頻寬跟地面設施來看，海纜資料傳輸量大、具備低延遲特性，對國際間資料傳輸來說仍是不可或缺的一環。這兩年因為疫情，民眾在家工作、視訊頻率增加，海纜未來挑戰是頻寬需求也會隨之增加，要有更好的基礎建設。（編輯：趙蔚蘭）1111014

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