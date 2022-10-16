工具機業展韌性助口罩外交 加速智慧製造拚轉型

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）國境解封，疫情爆發初期，防疫口罩及時上線，「工具機國家隊」扮要角展現供應鏈韌性，並協助政府進行口罩外交。面對未來挑戰，工具機業積極朝向智慧製造轉型升級，培育人才，深化接軌國際市場。

國境13日解封，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響台灣近3年，回顧2020年1月疫情爆發至2021年3月下旬疫苗開打期間，防疫口罩在台灣控制疫情蔓延階段，扮演關鍵角色，不僅如此，台灣透過口罩防疫，大幅提升國際能見度，並開創在全球推動口罩外交的契機。

2020年3月疫情嚴峻期間，防疫口罩產能及時上線的關鍵，台灣工具機和零配件廠商組成的「工具機國家隊」厥功甚偉，60條口罩生產機提前在25天內完成，另外32條口罩生產機也提前就定位，短短40天內92條產線準備就緒，防疫口罩日產能得以在最短時間內大幅提升到超過千萬片，不僅足以因應台灣民眾迫切需求，更有餘力外銷到歐美日等國，協助政府進行「口罩國際外交」。

當時擔任台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長的許文憲，居間穿梭協調不遺餘力。他於14日的公會年度會員大會上，甫交棒理事長一職給新生代的永進機械總經理陳伯佳，並完成理監事世代交替的重責大任。

他接受中央社記者獨家訪問時打趣表示，這3年來可以說是「精疲力盡」、「流血流滴到沒血可以流了」，但無愧擔任工具機公會理事長。

他說，疫情爆發之後，工具機公會盡全力促成業者建置口罩生產設備，協助政府防疫，「工具機國家隊」是個榮譽的名稱，但對於業者來說，協助生產防疫口罩「都是做義工」，廠商並沒有趁此賺錢。

許文憲指出，藉由生產防疫口罩，工具機和零配件產業在台灣的重要地位得以提升；廠商也有機會「打群架」，展現台灣工具機和零配件供應鏈的韌性，並讓全世界看到台灣及時防疫的成果，更協助政府進行口罩外交。

疫情爆發蔓延使得全球經濟景氣受創，但台灣期間出口表現逆勢亮眼，許文憲分析，除了「護國神山」半導體產業扮演要角外，工具機和零配件產業出口表現也不差，同時展現中小企業的韌性，半導體和機械工具機業共同帶動疫情期間台灣出口成長。

機械工業同業公會理事長魏燦文指出，疫情爆發期間機械業者展現韌性，業界發揮垂直和橫向整合的能力，若往後遇到不同挑戰，機械業會積極扮演重要角色。

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展望未來，許文憲表示，工具機業今年面臨諸多挑戰，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國疫情封控、全球通膨升息等不確定因素，未來還面對碳中和、ESG（環保、社會責任、公司治理）、智慧製造等考驗，在在加速廠商朝向智慧化和工業4.0轉型，也積極規劃分散風險，布局中國以外的歐美或是新興市場。

因應國際局勢變化，許文憲呼籲，產業界須加速智慧製造升級，並積極培育人才，強化台灣工具機和零配件供應鏈韌性，並深化接軌國際市場。（編輯：楊凱翔）1111016