習近平20大報告沒驚喜 港股收盤微升

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（中央社記者張謙香港17日電）中共總書記習近平昨天在20大發表的報告沒有為香港股市帶來驚喜，港股今早開盤後一度下跌接近300點，下午開始上翻，收盤微升25點或0.15%，報16612點。

港股全日成交總額為港幣957億元（約新台幣3828億元）。

市場分析師普遍認為，習近平昨天在20大發表的報告並未為港股及投資者帶來驚喜，港股短期內仍將會在低位徘徊，最多有少許反彈。

對於這次中共召開20大，投資者此前最感關注的是習近平會否在報告中放寬防疫政策，為港股帶來正面刺激，但習近平不但沒有提及任何寬鬆的防疫政策，反而重申動態清零。

近年來，港股在COVID-19疫情、北京整頓創科產業及中美全面博弈等因素影響下，先從25000點水準下跌至19000點水準，最近兩個月再急挫至16000點水準。

近3年來，北京方面高度防疫，至今仍未對香港放寬通關，對港人入境也採取嚴格的檢疫措施，令香港和大陸民眾無法正常往來，香港無論是旅遊、零售及員工到大陸上班都受到嚴重影響。（編輯：張淑伶）1111017