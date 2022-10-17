憂美大幅升息經濟恐陷衰退 亞股走勢分歧

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（中央社香港17日綜合外電報導）投資人聚焦美國可能進一步收緊貨幣政策、經濟恐陷衰退，亞洲股市今天走勢分歧。

美國上週公布強勁通膨數據，升高市場猜想美國聯邦準備理事會（Fed）年底前還會再升息3碼兩次，加深美國經濟恐陷入衰退的疑慮。

美國華爾街三大指數14日全面收跌，拖累亞洲股市今天一週伊始走勢低迷，區域股市漲跌不一。

中國國家主席習近平週末20大政治報告，強調動態清零不動搖，市場投資人對此感到失望。北京當局清零防疫政策已對今年的經濟造成打擊。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）說：「我們預期現有COVID防疫措施，亦即篩檢次數、隔離天數等，在中國共產黨全國代表大會後仍將維持不變。」

「這將持續對地方政府帶來財政壓力，在疫情攀升時，我們應該會繼續看到地方封控。」

在市場預期升息和通膨恐侵蝕企業獲利的情況下，投資人也關注即將登場的財報季。

此外，在市場預期美國將持續升息，而日本央行日本銀行以提振經濟為由、拒絕緊縮貨幣政策的情況下，日圓兌美元匯價盤踞在30年低點附近。

日圓兌美元匯價自1990年代以來首次逼近150日圓兌1美元。日本官員雖表示密切關注市場動態，但迄今尚未再進場干預。日本當局上月一度出手干預。

亞洲主要股市，日股日經指數今天收跌1.2%，來到26775.79點。港股恆生指數收漲0.2%，來到16612.90點。上海綜合股價指數收漲0.4%，來到3084.94點。

至於其他亞股，首爾、吉隆坡股市微幅收漲，台北、新加坡、雪梨和威靈頓股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111017