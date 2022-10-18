外資調節元大高股息 與投信同步敲進群創

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（中央社記者賴言曦台北18日電）台股今天勁揚158.63點，重返萬三大關，外資今天賣超新台幣37.13億元，調節最多元大高股息，並且與投信同步敲進群創。

台股勁揚逾百點，終場收在13124.68點，上漲158.63點，漲幅1.22%，成交值1980.71億元。

三大法人自營商買超32.11億元，投信賣超18.59億元，外資及陸資賣超37.13億元，合計賣超23.61億元。

觀察外資賣超前10名個股，以調節約2.1萬張元大高股息居冠，其次為約1.9萬張玉山金，接著是約1.3萬張鴻海。其餘外資賣超個股依序為開發金、景碩、台泥、華航、中信金、欣興、遠東銀。

外資買超前10名中，敲進最多的是約1.5萬張群創，其次是約1.4萬張陽明，接著是約1.1萬張聯電。其餘外資買超個股依序為長榮、技嘉、富邦金、國泰永續高股息、萬海、富邦台灣半導體、彩晶。

投信賣超方面，則以調節6119張仁寶居冠，其次是5172張台泥，接著是4956張英業達。至於買超部分，投信今天敲進最多群創，買超3234張；其次是2534張宏碁，接著是2143張華邦電。（編輯：趙蔚蘭）1111018