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研調：全球手機市場未明顯好轉 中低階面板需求保守

2022/10/18 19:05
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（中央社記者潘智義台北18日電）研調機構群智諮詢今天公布調查數據，進入第4季，手機品牌整機庫存漸減，但因疫情反覆、全球經濟陰雲密布，全球智慧手機市場未見明顯好轉，品牌對中低階面板採購仍較保守。

群智諮詢報告顯示，各技術類型智慧手機面板仍處於供過於求的狀態，10月智慧手機面板價格依然下跌。

群智諮詢報分析，傳統非晶矽手機面板價格持續下滑，在終端市場需求持續疲軟情況下，供應端產能較為充足，隨著大世代產線配合品牌商逐步量產，將對小世代線的經營將造成一定的壓力。

另外，低溫多晶矽手機面板（LTPS）價格繼續下跌，第4季終端市場需求依舊疲軟，面板廠稼動率已有走低趨勢，除將部分產能從手機轉向車載、中尺寸等應用外，也將爭取白牌市場訂單。

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有機發光二極體（OLED）手機面板價格下跌，群智諮詢說明，剛性OLED方面，以第4季初來看，需求較第3季上揚，但在終端市場整體需求疲軟，價格上揚難以持續，面板廠仍將有可能以降價策略來爭取新的商機；10月柔性OLED智能手機面板價格也將繼續下跌。

平板電腦面板方面，群智諮詢調查，10月終端市場需求依然疲軟，品牌及通路商對面板需求未見好轉。（編輯：黃國倫）1111018

群智諮詢
面板庫存大需求降 研調：8月價格面臨續跌壓力
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