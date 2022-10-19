市場動盪 9月境內證信基金規模大減1900億元

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）美國聯準會（Fed）鷹派升息，市場憂慮引發經濟衰退，9月境內證信基金規模大減逾1900億元；法人表示，美國通膨數據高檔不墜，10月避險、高息、多元布局持續為市場主軸。

9月美國S&P500指數下跌9.34%、台股加權股價指數下跌11.07%。投信投顧公會統計，9月境內證信基金規模較8月下滑新台幣1909億元，僅貨幣市場基金、國內槓桿反向ETF、跨國槓桿反向ETF及指數型基金類型規模呈現月成長。

元大投信表示，美國通膨數據持續高檔不墜，考驗投資人信心，10月避險、高息、多元布局為市場主軸，持續看好美國短天期公債、全球平衡型基金及台股高股息ETF投資價值，建議可採分批布局或定期定額方式，分散風險。

元大投信表示，觀察元大9月規模逆勢成長前5名基金，多少反映市場氛圍。成長最大的是元大美債1-3 ETF，投資人因應美國積極升息，尋求避險投資機會，美國2年期公債殖利率在9月底來到4.27%，加上升息推動強勢美元，短天期美國公債擁匯率、息收、避險的三重投資價值，帶動規模成長居首位。

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統一投信表示，根據歷史經驗，美元投資等級債指數月底價格跌破5年均線，一年後平均報酬達到2成。今年聯準會密集升息，美元投資等級債睽違12年再次跌破5年均線，且殖利率超過5%，為難得一見的長線買點。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人張浩宸表示，以彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數為例，從指數成立至去年底約50年間，588筆月資料中，僅出現過17次月底指數價格低於5年均線，發生機率2.89%；且這17次的數據顯示，美元投資等級債月底指數價格低於5年均線，一年後的平均報酬率逼近2成。（編輯：楊蘭軒）1111019