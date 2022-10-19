長科估產業景氣明年首季觸底 車用工控帶動本業獲利

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）導線架廠長科董事長黃嘉能今天表示，產業景氣谷底還沒到，預期明年第1季觸底，不過看好車用及工控，明年代表本業的營業利益成長機率高，正向看待明年獲利成長。

長科今天下午舉行線上法人說明會，展望第4季營運表現，長科董事長室經理蘇雙富預估，第4季營收估落在新台幣30.9億元至32.5億元區間，估較第3季36.84億元季減12%至16%區間，若取中間值來看，第4季營收季減約14%。

在毛利率和營益率，長科預期若第4季新台幣兌美元匯率平均約31.3元假設，第4季毛利率約28%至30%，較第3季31.5%下滑，營益率約19.5%至21.5%區間，較第3季22.5%下滑。

長科預期，第4季整合元件製造廠（IDM）業績有機會持平或小幅季增，不過後段專業委外封測（OSAT）客戶持續調整庫存，預估明年第1季OSAT拉貨將持續下滑。

觀察半導體封測產業動態，黃嘉能指出，台灣和中國大陸OSAT廠狀況都不好，尤其中國廠商業績下滑幅度快，他預期，目前產業景氣谷底還沒到，預期明年第1季觸底。

觀察訂單能見度，黃嘉能指出，目前整合元件製造廠訂單狀況相對穩健，長科目前手上開案多屬於車用，主要是IDM客戶新增晶圓廠帶動導線架需求。

展望明年營運，黃嘉能預期，明年第1季業績下滑幅度，會比今年第4季季減幅度相對收斂，明年全年營業利益成長機率高，明年獲利成長可正向看待，車用業績明年下半年仍可大幅成長。

從報價來看，黃嘉能指出，儘管目前仍有報價壓力，但並不大，產品價格並沒有往下調，與客戶維持導線架價格穩定。

長科指出，公司6成報價採用美元，在台灣和中國大陸使用當地貨幣，新台幣和人民幣貶值，對長科毛利率和業外收益相對有利。

長科第3季合併營收新台幣36.84億元，季減2%，年增11%，單季毛利率31.5%，季增0.7個百分點、年增3.3個百分點，長科指出，8月成都廠受限電部分影響，9月還有封控變數，影響部分營收，不過毛利率增加，主要是工廠端產品調配，以及匯率助攻。

長科指出，第3季業外收入達3.55億元，其中2.59億元屬匯兌收益，使得第3季稅後獲利到9.39億元，季增20%，年增64%，創歷史單季新高，以每股面額0.4元計算，單季每股基本純益1.01元。

累計今年前3季長科合併營收110.93億元，年增22%，前3季毛利率31.1%，年增7.4個百分點，前3季匯兌收益達4.73億元，使得前3季稅後獲利達24.26億元，大幅年增117%，以每股面額0.4元計算，前3季每股基本純益2.59元。

長科指出，去年7月報價調漲，帶動今年前3季營收表現，此外車用占比提升，帶動營收和獲利表現，今年第3季車用占比提升到44%。

從應用端來看，長科今年前3季車用占比提升至40%，3C比重下降至37%，工控占比提升至19%。（編輯：趙蔚蘭）1111019