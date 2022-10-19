陳俊聖：PC業估明年中旬觸底 宏碁緊盯庫存和現金

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（中央社記者吳家豪台北19日電）宏碁董事長陳俊聖今天表示，個人電腦（PC）產業預計明年中旬觸底，宏碁將「穩紮穩打」緊盯庫存金額和現金水位，目標把庫存降到新台幣400億至500億元的以往正常水準，現階段進度符合預期。

陳俊聖也說，宏碁集團進入資本市場的公司已達10家，明年起將執行「猛虎計畫」，希望已上市子公司升級「猛虎」，能讓旗下子公司獨立出來，也就是推動宏碁孫公司走向初次公開發行（IPO），持續拓展內部創業力量。

宏碁基金會今天舉辦2022龍騰微笑競賽頒獎典禮，公布國際組及永續組的獲獎團隊，陳俊聖以宏碁基金會董事長身分出席，會後接受媒體聯訪做以上表示。

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他說，全球總體經濟環境不佳，預期明年上半年全球PC出貨量將年減雙位數百分比，到明年中旬PC市況將觸底、而非反彈。宏碁營運策略是「穩紮穩打」，關注庫存金額及現金水位等2大指標，今年第2季宏碁庫存金額逾600億元，目標降到正常區間400億元至500億元。

在全球高通膨及頻繁升息的情況下，IMF預測台灣今年國民人均生產毛額超越日本及韓國，登上東亞第1。陳俊聖分析，台灣對COVID-19疫情和經濟波動的因應措施做得不錯，除了外匯存底撐住新台幣不驟跌，台灣糧食也相當充足，能源方面還有中油、台電扛著，加上高科技產業在整體外銷占有一定比重，都為台灣在面臨全球經濟衝擊時帶來一定的抵禦能力。（編輯：黃國倫）1111019