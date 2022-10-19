銀行拚財管2.0 資產管理規模衝破4000億

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（中央社記者謝方娪台北19日電）7家開辦億級高資產財管業務的銀行，透過商品設計及組織架構調整等持續衝刺業務規模，截至今年9月底止，7家銀行高資產客戶數達3366人、資產管理規模達新台幣4287億元，年增率皆達2倍以上。

金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行和券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，目前共8家銀行、8家券商取得金管會核准開辦高資產業務。

8家銀行分別為中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行、玉山銀，不過玉山銀因9月下旬剛取得金管會核准，尚未正式開辦業務。

金管會銀行局最新統計，截至今年9月底止，7家已開辦業務的銀行高資產客戶數總計3366人、年增203%，資產管理規模（AUM）4287億元、年增255%。

觀察個別銀行表現，中信銀穩坐最吸引億級富豪心的銀行，高資產客戶達1250人，占比37%，資產管理規模1287億元，占比3成。

第2名是合庫銀，高資產客戶達651人，資產管理規模701億元；第3名是兆豐銀，高資產客戶596人，資產管理規模933億元。

金管會銀行局表示，企業接班過程需要家族信託、稅制規劃等，會向銀行尋求整合性財管業務，加上整體國際金融及總體經濟變化，企業向銀行尋求穩健資產配置規劃，均推升高資產財管業務規模。

同時，銀行開辦高資產財管業務後，總行資源陸續到位，包括銀行內部組織架構調整、專業人才、商品設計能力、資訊系統及內部作業規範等，也是推動高資產財管業務成長的動能。

銀行局分析9月底高資產客戶AUM配置組合，存款占比高達49%，保險占比18%、基金占比13%、債券占比7%、境外結構型商品占比5%。

8家獲准開辦億級高資產財管業務的券商，包含元大證、兆豐證、永豐金證、國泰證、元富證、群益金鼎證、凱基證與統一證。

金管會證期局統計，截至今年9月底止，8家券商累計交易金額達362.82億元，累計客戶數567人。其中，元大證以累計交易金額124億元居冠，累計客戶數118人。

其次為兆豐證，累計交易金額99.4億元、累計客戶數93人；第3為永豐金證，累計交易金額94.02億元、累計客戶數275人。（編輯：張均懋）1111019