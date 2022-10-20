台新銀跨業結盟AFTEE 踏足先買後付市場

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（中央社記者謝方娪台北20日電）瞄準近年先買後付（BNPL）市場崛起趨勢，台新銀行今天宣布攜手日商恩沛科技品牌AFTEE先享後付，合作推出「約定帳號扣款」繳費服務，可望提升逾70萬名AFTEE用戶數位支付體驗。

近年支付需求快速變化，滿足無信用卡消費者需求的先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）風潮逐漸崛起，為進一步拓展支付場景，台新銀行今天宣布與AFTEE先享後付合作，推出「約定帳號扣款」繳費服務。

過往AFTEE先享後付使用者收到付款通知簡訊後，僅能透過虛擬代碼轉帳或超商繳款管道支付消費款項，未來使用者只要先透過台新網路銀行完成身分驗證並綁定台新銀行存款帳戶為扣款帳號，後續即可直接使用台新銀行存款帳戶進行繳費扣款。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，歷經2年疫情，新型態數位支付市場從醞釀期邁入爆發期，BNPL業者異軍突起，瞄準4.0場景支付趨勢，台新銀行未來將持續與各家BNPL業者結盟，推動「約定帳號扣款」繳費服務，滿足線上及線下各項付款需求。

恩沛科技執行長角元友樹表示，AFTEE先享後付成為台灣首間提供「約定帳號扣款」繳費服務的BNPL業者，未來將持續拓展與台新銀行金融生態圈的合作項目，提供使用者最安全與最便利的支付體驗。

角元友樹指出，AFTEE先享後付將持續深化與台新銀行異業、通路平台的合作範圍，透過拓展BNPL使用場景，提供使用者更多元及創新的支付體驗。

AFTEE先享後付預估，此次合作對象包含全台市占率最高的台新Richart數位存款帳戶用戶，預期將有助AFTEE先享後付拓展20至30歲年輕市場。（編輯：黃國倫）1111020