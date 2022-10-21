元大高股息擴增成分股至50檔 降低單一個股影響性

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）為分散風險，降低單一個股的影響性，並增加涵蓋產業數，元大投信今天宣布，元大高股息所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」，預計自今年12月16日收盤後，標的指數成分股檔數將由30檔增加至50檔。

元大投信說明，0056追蹤的臺灣高股息指數，目前是挑選上市市值前150大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名。

此次調整主要反映長期以來台灣指標企業的配息能力持續成長，以近10年為例，在2012年6月時，台股上市市值前150大個股的平均現金股息殖利率為3.5%，其中6%以上僅19檔，至2022年6月，台股上市市值前150大個股的平均現金股息殖利率已來到5.2%，其中6%以上達47檔，成分股檔數增加，將讓0056的代表性更向上提升。

元大投信表示，投資人可視本次調整為與時俱進的優化，在台股企業配息能力的成長下，0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色，同時能降低單一個股的影響性，並增加涵蓋產業數。

依2022年6月指數成分股調整數據，若納入50檔成分股，相較於30檔成分股可使個股平均權重自3.3%降至2.0%，涵蓋產業數從9個增加至15個，在預估殖利率未有顯著變化的前提下，更加分散風險並降低預期波動度。

元大投信表示，在2007年臺灣高股息指數發布時，30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26.0%，至2022年8月底，此比重降至13.7%，根據指數回測，若將成分股增加至50檔，可將比重再度提升至25.6%。（編輯：張均懋）1111021