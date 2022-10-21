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聯準會升息和中國清零帶來壓力 亞股多半收低

2022/10/21 18:49
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（中央社香港21日綜合外電報導）亞洲股市今天多數下挫，因為美國聯邦準備理事會繼續大幅升息的可能性影響到投資人情緒；同時中國國家主席習近平重申堅持防疫清零政策，使市場因擔心中國再度封城而更加不安。

法新社和路透社報導，觀察家指出，美國聯準會（Fed）在鬆手之前，可能會將利率調升至5%，甚至可能繼續維持這個利率水準，直到美國官員對物價控制狀況感到滿意。美國現行利率區間是3.0%到3.25%。

不但如此，由於通膨居高不下，市場持續預期，世界各國央行都將進一步升息，使得亞股今天在美股賣壓再現的影響下，多半延續昨天走勢收跌。

東京日經指數滑落116.38點或0.43%，以26890.58點作收；香港恆生指數下滑69.10點或0.42%，收在16211.12點。雪梨、首爾、新加坡、台北和馬尼拉也都收跌。

上海綜合指數小漲3.88點或0.13%，收在3038.93點；孟買和雅加達等股市也都呈現小漲。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111021

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