高端：陳宜民扭曲事實 已委託律師提告

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）高端疫苗今天發布新聞稿表示，有關媒體報導引述國民黨智庫召集人陳宜民言論，指稱「死亡率為BNT2.88 倍 高端防護力受疑 恐成破口」，此為不實資訊，已委託律師彙整資料，將對陳宜民提告。

高端表示，報導引述陳宜民言論，指稱引述衛生福利部疾病管制署（CDC）資料，為「COVID-19 疫苗接種後不良事件通報」統計資料。

高端指出，該項數據為接種疫苗後，時序相關的死亡通報，不代表死亡與疫苗是否有關，死亡通報與疫苗兩者之間為時序關係，而非因果關係判定。

高端解釋，國內每種疫苗因適用年齡層不同，開打時間不同，不良事件的通報率自然有落差。舉例來說，國內BNT較晚開打，且BNT適用族群涵蓋低齡族群，因此若僅以通報率來看，AZ死亡相關的時序通報自然會遠遠高於BNT。在未校正情形下，此數值並不具有科學分析意義。

高端認為，陳宜民有其醫學與公衛學識背景，對於此等資料解釋，理應具備專業判讀能力；但陳宜民卻刻意扭曲事實，刻意引導媒體進行「死亡率為 BNT 2.88倍」等不實報導。已委託律師彙整資料，將對陳宜民提告。（編輯：林興盟）1111021