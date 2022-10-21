指數頻破底 櫃買持續推4大措施提振市場信心

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）近期櫃買市場行情波動較大，櫃買中心持續推出4項強化宣導措施，包括持續鼓勵實施庫藏股、辦理上櫃公司業績發表會、舉辦投資講座，並呼籲投資人審慎操作，期以提振市場信心。

櫃買市場今天開平走低，尾盤下跌2.9點、跌幅1.76%，收在161.62點，再度跌破波段新低，創下2020年11月初以來新低。

櫃買中心表示，今年以來，全球通膨、美國聯準會持續升息、地緣政治風險升溫、烏俄戰爭、國際資金持續回流美國等諸多因素影響，國際政經情勢不穩，國際股市震盪劇烈，全球企業經營面臨嚴峻考驗，然而，位居全球供應鏈重要角色的台灣上櫃公司，今年營收表現仍繳出亮眼的成績單，顯示上櫃公司經營的韌性與活力。

櫃買指出，為協助上櫃公司有效與投資人溝通，提供投資人充足資訊以利投資決策，將持續採行4大措施。

首先是鼓勵上櫃公司實施庫藏股，根據櫃買中心統計，今年累計1至9月全體上櫃公司營收較110年同期成長6.19%，顯示上櫃公司基本面表現穩健。櫃買中心鼓勵上櫃公司在資金調度有餘裕情況下，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。

配合上櫃公司111年第3季財務報告即將陸續公告，規劃於11月中下旬推出8場次主題式業績發表會，包括半導體、電子零組件、通信網路及生技醫療等豐富主題，邀請24家上櫃公司參與。此外，櫃買中心亦持續積極推動上櫃公司採自辦或受邀方式辦理法說會，以提升上櫃公司財務業務資訊揭露透明度。

另外，續與證券商合作辦理投資講座，希望能提振台股量能；截至今年10月20日止，櫃買中心共已辦理10場投資講座，每場皆邀請證券商或投信公司專家演講，主題以國際政經情勢、台股市場展望及指數化投資為主。

針對近期國際政經局勢動盪，衝擊投資人信心，引發櫃買市場行情大幅波動，櫃買中心不斷呼籲投資人審慎操作，強調整體上櫃公司體質佳、韌性強，呼籲投資人理性並審慎操作，將密切關注國際政經情勢以及對櫃買市場影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關穩定措施。（編輯：張均懋）1111021