經濟部與數位部共同展出數位綠色雙轉型成果

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（中央社記者蘇思云台北22日電）經濟部與數位發展部今天上午在松山文創園區舉行「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」開幕活動，近300家廠商參與，展現數位轉型與永續經濟的成果，展場也結合線上與線下展示與導購，讓民眾實際體驗科技與綠色永續的樣貌。

這項成果展為期4天，經濟部長王美花、數位部長唐鳳都出席開幕儀式。

王美花表示，去年開始推動雲市集，讓軟體服務公司、新創提供服務，中小企業可以線上選購數位服務，每家企業提供新台幣3萬元補助，目前有3.3萬家使用。今天成果展中可以看到各式各樣的中小企業，運用數位科技，提升公司服務、管理流程等。

王美花指出，除了數位轉型之外，另一項重要的挑戰就是因應氣候變遷所做的減碳行動，現場也展示綠生活相關的循環經濟，像是紡織公司把廢棄的牡蠣殼結合寶特瓶，做成圍巾、服飾與襪子等。希望透過跨部會、結合公協會的力量，讓台灣的中小企業更有活力。

唐鳳表示，數位轉型跟綠色永續是未來重要的雙引擎動力，數位部作為馬達，致力推動各行業數位轉型，重要的是讓中小企業了解到，數位轉型並不需要一開始就投入非常多的人力與資本，可以像訂閱制一樣，使用幾天如果不滿意也可以換一家服務，直到找到適合的服務為止，降低心理的門檻。

2022年數位綠色雙轉型聯合成果展聚焦數位雲、永續雲、體驗雲3大展區。數位雲展區部份分別呈現農、工、商、微型行業上雲應用，運用多元支付、5G應用、AR互動行銷等，見證數位科技帶動產業轉型的力道。

永續雲部份可以看到各種廢棄物品如何回收，變身成優質綠色商品；體驗雲展區展出各地人文特色商品。

活動全面採用手機數位票卡，讓民眾從報名、入場、闖關都可以一機到底，整場活動7成以上應用循環材料，並提供無現金交易，結合線上線下展示與導購，希望讓民眾體驗數位應用與綠色永續的樣貌。（編輯：郭無患）1111022