國科會科普片「下一步，AI。NEXT，愛」獲金鐘獎

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（中央社記者蘇思云台北22日電）在國家科學及技術委員會支持下，國研院與東臺傳播合作的科普影片「下一步，AI。NEXT，愛」，昨天獲得第57屆電視金鐘獎自然科學紀實節目獎；此為雙方合作後的第2次獲獎，將幫助台灣科學傳播能量穩健持續下去。

第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮昨晚舉行，由國家實驗研究院和東臺傳播股份有限公司共同承接國科會「科普產品製播推廣產學合作計畫」、合作製作的科普影片「下一步，AI。NEXT，愛」，入圍自然科學紀實節目獎、一般節目類導演獎和一般節目類美術設計獎3項，最後榮獲自然科學紀實節目獎。

國研院今天發布新聞稿表示，「下一步，AI。Next，愛」影片全系列共3集，總長度150分鐘，劇情放入一個愛情故事和18個不同面向的AI研究，其中18個AI研究，是紮實地由科學家來鋪陳。

國研院指出，「下一步，AI。Next，愛」從台灣的生物辨識、智慧生醫等較具優勢及發展潛力的領域切入，一路展開到情緒、倫理等AI的研發和應用，讓大眾了解AI機器人未來的發展方向與企圖。

這次是國研院與東臺傳播公司攜手合作的第2次獲獎，第一次是以「永不妥協－實驗室的挑戰故事」奪下2017年自然科學紀實節目獎。

國研院指出，「下一步，AI。Next，愛」再度獲獎，已將科學影片製作技術這條窄路大幅拓寬，藉由國科會計畫的穩定支持，幫助台灣科學傳播能量穩健持續下去。（編輯：林克倫）1111022