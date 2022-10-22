g0v零時政府十週年論壇 唐鳳：樂見更多不同人參與

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（中央社記者蘇思云台北22日電）g0v零時政府今天舉行10週年論壇，身為長期參與者的數位部長唐鳳致詞表示，樂見每年都有全新參與者加入，像是總統盃黑客松，後來也是在公部門運用g0v模式來共創，一起解決問題。

g0v零時政府今天舉行10週年黑客松與論壇，包括g0v零時政府共同發起人高嘉良、唐鳳下午親自出席論壇，討論去中心化社群的過去與未來。

唐鳳是g0v社群的早期且長期參與者，唐鳳現場自我介紹時以「嗨咖、++增幅角色、馬達」來形容自己，意思是包括對不可能的挑戰會很嗨，協助增幅他人能量，最後則是確保數位基礎建設順利運作。

唐鳳觀察，g0v黑客松跟其他黑客松最大差異在於「有意識地跨域」，希望10年後，認同自由民主的人，不管是哪一方，都可以參與g0v開放的精神與作法。

唐鳳今天會後接受媒體採訪時說，g0v一開始的時候，就有很多在政府工作的人來g0v活動挖坑（發起專案）或是填坑（參加專案），有的人可能是主管派來，也有人是默默自己來。

唐鳳指出，她觀察到轉捩點是2014年、2015年，像是前政務委員蔡玉玲等也自己來挖坑，這個特別之處是在g0v活動上，官員也跟所有人一起貼貼紙、抽號碼台、上台分享意見，改為用g0v的規則來運作。

唐鳳表示，一旦有政府首長帶頭做，參與的公務員就不用隱姓埋名，所以像後來舉行的總統盃黑客松，公部門也運用g0v模式來共創，「我覺得是g0v的邏輯本身就有正當性，因此吸引不少政務官、事務官來加入」。

對於專案貢獻時間是否因擔任部長後變少，唐鳳說，並不會，像是最近g0v計劃把此前推動的web 3.0概念，包括「共同在場、攜號互通、多元宇宙」概念，跟g0v公民科技結合，這也跟數位部民主網絡司的業務有關，兩者可以互相結合。

唐鳳表示，g0v已經10年了，每年都有全新參與者新加入、挖新坑，今年web3.0領域的朋友也帶來很多新的想法。

g0v零時政府表示，10年來透過科技與社會跨域結合，聚集1萬多位跨齡跨域的數位公民，共創800個以上專案，解決政治、環境、教育等領域問題，包含中央政府總預算視覺化、口罩地圖、Cofacts真的假的、萌典等；10週年黑客松將有至少15個專案，並與百人在現場協作。（編輯：林克倫）1111022