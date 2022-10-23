國營事業招考平均起薪39K 錄取率7.3%

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經濟部所屬事業機構台電、台水、台糖及中油23日舉行新進職員甄試，總計2萬2947人報考，首節考試有1萬2207人到考，預計錄取891人，平均錄取率僅7.3%。圖為1月台電好手在競技輸配電訓練場進行「輸電外線」類競賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北23日電）經濟部所屬事業機構台電、台水、台糖及中油今天舉行新進職員甄試，總計2萬2947人報考，首節考試有1萬2207人到考，預計錄取891人，平均錄取率僅7.3%，競爭激烈。

經濟部今天發布新聞稿，經濟部所屬事業機構2022年新進職員甄試今天在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共16個考場同時舉行初試，總計2萬2947人報考，首節考試1萬2207人到考，到考率53.2%，預計錄取891人，平均錄取率僅7.3%，競爭激烈。

這次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限；甄試共區分22個類別，初試以筆試辦理，考試科目包括共同科目國文、英文兩科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，甄試須全程佩戴口罩、進入考場時配合量測體溫及手部消毒，且不開放陪考，筆試前應考人應在線上據實填寫「健康關懷表」，以掌握健康情形；若有發燒症狀者，安排至備用試場應試，另各試場將開啟門窗以利空氣流通，維護應考人健康。

經濟部指出，為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會除請國家通訊傳播委員會（NCC）派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏外，將於考試時進行電子相關及金屬探測措施，查探應考人是否配戴違反試場規則的物品，以有效杜絕電子舞弊情事。

經濟部表示，甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定於今年12月28日在經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。

參加複試合格的錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各公司派用人員派用資格正式派用。

經濟部指出，人員正式派用後，起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為新台幣3萬9000元至4萬1000元區間，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質育才及留才的工作環境。（編輯：蘇志宗）1111023