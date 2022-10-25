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台股破底土洋對作 外資續砍台積電、自營商逆勢買

2022/10/25 17:32
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（中央社記者江明晏台北25日電）台股今天收盤指數12666.12點，創近2年低點，三大法人呈現土洋對作，外資賣超新台幣100.87億元，提款台泥、台積電等股票；自營商擴大買超59.26億元，布局避險型反向ETF與台積電、聯電等。

台股今天大跌190.86點，收在12666.12點，跌幅1.48%，成交值新台幣1885.14億元。

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超38.56億元。其中，自營商買超59.26億元，投信買超3.05億元，外資及陸資賣超100.87億元。外資持續站在賣方，已連續7個交易日賣超；自營商則是連2買，投信連5買，持續呈現土洋對作局面。

外資賣超前10名標的中，第一名為台泥，賣超逾1.9萬張；第二名賣超台積電逾1.7萬張，其他包括友達、玉山金賣超逾萬張，其次依序為裕隆、元大台灣50、元大高股息、力積電、富邦金、群創。

觀察自營商買超前10名標的，前幾名均為避險類型的反向ETF，元大台灣50反1買超張數逾1.1萬張居首，富邦台灣加權反1買超逾7400張排名第2，其次依序為富邦ESG綠色電力、富邦NASDAQ反1、台積電、國泰台灣加權反1、期街口布蘭特正2、聯電、友達、國泰全球品牌50。其中，台積電買超逾5100張。

投信買超標的則聚焦電信三雄、面板雙虎、欣興、金融股、鴻海等股票。（編輯：張良知）1111025

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