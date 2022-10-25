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人工智慧暨物聯網展登場 遠傳秀5G、AIoT應用

2022/10/25 17:33
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（中央社記者江明晏台北25日電）遠傳電信與台灣雲端物聯網產業協會攜手，將於26日登場的「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，展出多項已於不同場域實際落地的5G X AIoT創新應用。

2022年「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（AIoT Taiwan）將於26日登場，遠傳電信今天發布新聞稿指出，與台灣雲端物聯網產業協會攜手參展，展出多項已於不同場域實際落地的5G X AIoT創新應用，包含以5G特性提升交通安全的「智慧路口」、不受市電異常而影響路口運行的「交通號誌不斷電系統」、運具電動化的一站式「智慧充電服務」解決方案、實現數位化治理的「觀光雲」等。

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遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極以世界級5G催化AIoT數位創新並發展多元應用場景，結合上下游產業鏈夥伴的專長，建構完整的5G AIoT合作生態系，以智慧科技打造多元解決方案，並運用ESG、能源管理、智慧交通、旅運觀光等豐碩經驗，助力城市及產業數位創新轉型，不僅要讓台灣產業鏈站穩國際市場，更要邁向永續發展。

遠傳表示，大數據、人工智慧、物聯網應用不僅在台北的AIoT展亮相，更受邀於高雄市教育局10月28日至10月29日舉辦的「2022智慧未來校園資訊教育園遊會」參展。（編輯：翟思嘉）1111025

曾詩淵
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