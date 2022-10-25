市場需求減緩 旺宏產能利用率調降逾2成

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（中央社記者張建中新竹25日電）因應市場需求減緩，旺宏產能利用率將調降20%至25%，今年資本支出也將下修至新台幣106億元，較原訂的140億元調降24%。

記憶體製造廠旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。因唯讀記憶體（ROM）旺季銷售成長，緩和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和編碼型快閃記憶體（NOR Flash）業績下滑影響，旺宏第3季營收114.72億元，季增1%。

隨著產品組合變化，ROM產品比重攀升影響，旺宏第3季毛利率滑落至44.2%，較第2季下滑4個百分點，稅後淨利25億元，季減15%，每股純益1.35元。

旺宏累計前3季營收344.1億元，年減4%，在產品價格維持策略奏效下，毛利率46.9%，較去年同期揚升7.5個百分點，稅後淨利83.65億元，年增1%，每股純益4.52元。

隨著市場需求減緩，旺宏對生產進行相對因應計畫，董事長吳敏求表示，產能利用率將調降20%至25%，雖然第4季NOR Flash產品價格可望維持穩定，整體毛利率仍可能會受到減產影響。

旺宏同時適度降低今年資本支出，吳敏求指出，全年資本支出將降至106億元，較原訂的140億元調降約24%。他說，旺宏將持續導入研發設備，生產設備則將延緩，5B廠產能可能延至明年下半年開出。

展望明年，吳敏求表示，大客戶任天堂明年需求可能與今年相當，此外，旺宏在車載市場有不錯表現，第3季車用NOR Flash出貨位元創新高，目前已與輝達（NVIDIA）等客戶合作，預期未來車載產品銷售可望更快速成長。

吳敏求說，旺宏積極拓展需求穩定的高品質應用市場，不過，明年整體營運成長態勢仍須視全球經濟狀況而定，預計11月召回全球銷售業務主管，了解各地情況。

至於美國擴大對中國出口管制，吳敏求表示，旺宏的客戶與陸系業者不同，旺宏中低容量NOR Flash產品主打車用市場，因此美國禁令對旺宏不會有影響。（編輯：林淑媛）1111025