蘋果呼籲全球供應鏈 2030年前實現碳中和

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（中央社記者吳家豪台北25日電）蘋果公司今天在官網發文，呼籲其全球供應鏈採取新措施解決溫室氣體排放問題，目標在2030年前實現碳中和，蘋果將加速與供應商的共同努力，並在全球擴大投資清潔能源與氣候解決方案。

蘋果表示，將評估主要製造合作夥伴的工作，以促進蘋果相關營運業務脫碳，包括採用100%再生電力，並將追蹤年度進展。

自2020年以來，蘋果在全球企業營運方面已經達成碳中和，且專注於全球供應鏈與所有產品生命週期達成碳中和的目標。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）說，對抗氣候變遷仍然是蘋果最緊迫的優先事項之一，期待與供應商繼續合作，努力在2030年前實現蘋果供應鏈碳中和。在這項工作中，蘋果決心發揮影響力，帶來更重大的變化。

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占蘋果直接製造支出70%以上的200多家供應商，已經承諾在所有蘋果相關的生產活動中使用風能或太陽能等清潔能源。主要製造合作夥伴包括康寧公司、日東電工公司、SK海力士、意法半導體、台積電（2330）和裕同，已承諾使用100%再生能源進行所有蘋果相關生產活動。

隨著全球氣候變遷的影響越來越顯著，蘋果也宣布新的措施和投資，旨在幫助全球經濟脫碳，並為社區推廣創新的氣候解決方案。其中包括對歐洲再生能源的大型投資、支持企業轉用清潔能源的合作夥伴關係，以及新增支持促進全球自然碳移除和社區驅動的氣候解決方案等專案。（編輯：張均懋）1111025