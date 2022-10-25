台股跌幅1.48%亞股最重 金管會緊盯2指標

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（中央社記者謝方娪台北25日電）台股今天收盤下跌190.86點、跌幅1.48%，為亞股最慘，金管會表示，近期受通膨、主要國家加速升息、美國晶片禁令等不確定性因素干擾，金管會將緊盯國際政經情勢變化及台股交易情形，適時採行相關措施。

金管會統計，集中市場及櫃買市場今天收盤跌幅達3.5%以上個股共93檔，上市47檔、上櫃46檔，其中包含台積電在內，受有條件限空令影響，明天將禁止平盤下放空。

美股勁揚無助點火，在地緣政治利空干擾下，台股今天開低走低，台積電重挫逾4%，指數終場下跌190.86點，收在12666.12點，跌幅1.48%，創2020年11月以來低點，成交值新台幣1885.14億元。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，近期受通膨疑慮、主要國家加速升息、美國對中國晶片政策等不確定性因素影響，全球股市大幅波動，連帶影響亞股及台股表現。

張子敏指出，金管會為維持證券交易市場秩序及穩定、保障投資人權益，將持續關注國際政經情勢變化及台股交易市場狀況，適時採行相關措施。

為穩定股市，金管會自今年7月起陸續公布救市措施，提醒上市櫃公司適時評估實施庫藏股、放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍。

自10月起，金管會分階段調降每日盤中借券賣出限額並調高上市櫃有價證券最低融券保證金成數，10月21日起進一步實施當日個股收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得平盤下放空的有條件限空令。

目前金管會尚未實施全面禁止放空措施，根據金管會資料，金管會過往曾有一次實施全面禁止放空紀錄，是因應2008年雷曼次貸風暴金融危機，金管會於2008年10月實施全面禁止放空措施。

根據金管會統計，10月24日外資借券賣出成交值占市場成交值比率為2.44%，台股信用交易整戶擔保維持率為161.42%。

今年截至10月24日止，台股跌幅29.43%，相較香港跌幅35.12%、美國那斯達克跌幅29.99%、深圳跌幅28.02%、韓國跌幅24.9%、上海跌幅18.19%、日本跌幅6.31%，台股表現介於國際主要股市之間。（編輯：張均懋）1111025