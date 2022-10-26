欣銓攜手元智大學 成立半導體書院

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）IC晶圓測試廠欣銓今天與元智大學簽署產學合作意向書，參與元智大學企業書院，攜手成立半導體書院，由企業提供業師，與元智教師共同授課，透過學校及企業共同培育人才，符合產業發展及青年就業需求。

欣銓副董事長張季明透過新聞稿表示，欣銓參與元智大學首創的企業書院與企業合作計畫，為培育產業未來需要的人才努力。欣銓在台灣有9個廠、海外有3個廠，與國際客戶合作經驗深厚，可提供元智學生工程及營運所需的技術與管理實務、國際企業視野以及海內外實習合作與交流的環境與機會。

張季明指出，學生進入欣銓任職，除有獎勵金外，若能夠持續研究深造，公司也提供獎學金，並提供機會參與分享欣銓獲利成長。

元智大學校長廖慶榮表示，111學年起成立企業書院，攜手產業和業師共同育才，讓學生認識公司理念與文化、實際了解企業工作環境，提高學生對企業就職的興趣與意願。

廖慶榮指出，元智大學與欣銓共同成立半導體書院，與產業建立跨域共享鏈結，透過學界與業界整合資源，共同培育未來產業所需人才。

欣銓指出，半導體書院規劃項目包含欣銓提供業師與企業書院教師共同授課，並提供產學研發專案及書院年度運作經費等；元智大學設計學程並安排師資，管理督導學生實習及專題等，配合產業命題，提出研發專案。（編輯：張均懋）1111026