徐旭東：響應全球淨零排放 帶動企業數位轉型

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（中央社記者江明晏台北26日電）響應全球淨零排放，遠傳電信董事徐旭東今天表示，盼產官學齊心，從智慧基礎建設朝向綠能永續發展，透過淨零賦能企業數位轉型，帶動台灣資通訊產業新能量與視野。

因應全球淨零排放浪潮，台灣永續能源研究基金會、電訊暨智慧運輸科技發展基金會、遠傳電信今天以「建構智慧基礎建設 邁向淨零永續發展」為主題，舉辦「2022第9屆國際綠色智慧交通論壇」，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪出席。

徐旭東致詞時表示，全球淨零已成為世界趨勢，各國政府、跨國公司陸續宣示「2050淨零排放」與行動願景目標，交通是國家社會經濟發展的重要基礎，產業中的移動力與環保力代表整體經濟能力，透過資通訊科技的現代5G網路，實現快速傳輸與車輛連結自動駕駛，正是因應氣候變遷、展現環保力的具體應用。

徐旭東指出，遠傳3年前率先成立業界第一個轉型辦公室，3年轉型有成，不僅在疫情艱難的情況下，電信本業和新經濟雙雙逆勢成長，並以持續發展多元創新的5G資通訊應用「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術落實在淨零應用。台灣有國際上極為優質的無線通訊環境，以及引以為傲的科技產業鏈、專業人才，產官學齊心合作就能透過淨零賦能企業數位轉型，帶動台灣資通訊產業新能量與視野。

今年是第九屆論壇，徐旭東回顧2013年舉辦第一屆論壇的主題－高速公路電子收費ETC，根據估算，ETC系統至今已節省8.43億公升燃油，減少198萬公噸二氧化碳排放，使全民共同落實節能減碳，鄰國也擴大提升高速公路電子收費系統比例並陸續淘汰人工收費通道，顯示台灣在智慧交通運輸的遠見領先，是國家重大綠色智慧交通發展建設的歷史珍貴足跡。

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井琪以「淺談淨零新契機」發表演說，她指出，全球能源問題日益嚴峻，目前國家淨零路徑包括推動再生能源、發展儲能、電網數位化等新能源科技，並加速推行運具電動化。遠傳響應政策方向，不僅提供一站式的智慧充電服務，也與台電攜手建置本島第一座V2G快充示範站，並且推出電池有效再利用解方，透過ICT與物聯網技術，強化儲能與用電端資源整合。

對於淨零策略，井琪分享，遠傳「節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳」，並與子公司旭天能源合作自建太陽能、外購綠電，將在2030年全國IDC、辦公室、門市100%使用再生能源，2045年至2048年預計全公司100%使用再生能源，達成淨零碳排。不只精實營運、創造商機，更達到減碳效益，創造企業、社會、環境三贏。（編輯：張均懋）1111026