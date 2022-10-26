接軌國際 會基會預計今年底前發布5項準則

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（中央社記者謝方娪台北26日電）為強化會計師自律並與國際接軌，金管會督導會基會修正相關規範，將原先的一般公認審計準則拆分為5項準則，預計在今年底前發布，其中，品質管理準則預計2023年12月31日實施。

金管會督導會計研究發展基金會（會基會）參酌國際審計暨確信準則委員會訂定的準則，修正台灣會計師服務案件準則架構及總綱。

金管會證期局副局長張子敏指出，現行使用的一般公認審計準則，涵蓋會計師非審計性質的業務及事務所層級的品質管理制度等，編製內容龐雜，規範體例及架構與國際不同且易造成外界混淆。

會基會參酌國際規範，將原先一般公認審計準則拆分為審計準則、核閱準則、確信準則、其他相關服務準則及會計師事務所品質管理準則共5項準則，預計今年底前發布。

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其中，改變最大者為會計師事務所品質管理準則，新準則要求以風險為基礎，事務所管理及個案管理將變得更嚴謹，舉例而言，個案若牽涉公益性質，會計師將增加覆核機制，以提高出具報告的品質、審慎及正確性。

金管會官員表示，會計師事務所品質管理準則適用時間較其他4項準則晚，預計2023年12月31日實施；至於審計準則、核閱準則、確信準則、其他相關服務準則，預計今年12月15日實施。（編輯：張均懋）1111026