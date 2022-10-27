鴻海攜手美國揚斯敦州大 成立電動車培訓創新中心

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海今天上午宣布與美國俄亥俄州揚斯敦州立大學（YSU）建立合作夥伴關係，目標攜手打造當地電動車人才培訓和創新中心。

鴻海透過新聞稿指出，揚斯敦州大與鴻海將計劃在俄亥俄州Lordstown地區建立一個培訓和創新研發中心，雙方會著手規劃短中長期的發展計畫，目前鴻海在Lordstown地區已有一座製造電動車的工廠。揚斯敦州大和鴻海也預計在往後幾個月內，簽署一份正式備忘錄，成為合作夥伴關係。

鴻海產品長蕭才祐指出，鴻海藉由本身製造領域的優勢，重新定義汽車產業的委託設計製造服務（CDMS），隨著在俄亥俄州的電動車生產重心不斷持續成長，鴻海與揚斯敦州立大學合作，培育未來對高技能勞動力的需求。

鴻海表示，YSU作為鴻海在美國俄亥俄州電動車工廠所在揚斯敦地區最主要的大學機構，合作將有助於鴻海培養當地人才，中心將專注於新興電動車產業中，先進製造、能源儲存和其他有關人工智慧、5G和網絡安全等技術整合解決方案的建構以及人才培訓。

揚斯敦州立大學校長特塞爾（Jim Tressel）指出，藉由建立創新中心，可帶動地區及其他周邊經濟效果，並將影響擴及到美國各地。特塞爾表示，現在是打破地理和機構藩籬的時刻，與鴻海攜手提供人才解決方案，加速產業界、學術界、政府和勞工組織，更快速地聚集在一起投入資源以及策略，滿足產業勞動力需求。（編輯：楊凱翔）1111027