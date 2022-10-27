向歐盟爭取自行車碳權 巨大推廣節能通勤最佳方式

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巨大集團董事長杜綉珍（左1）27日在巨大50週年的「永續前行領騎未來」產業高峰論壇表示，極端氣候衝擊全球，ESG（環境、社會、公司治理）已成顯學，自行車的節能特性，勢必成為消費者通勤的最佳方式。中央社記者潘智義攝 111年10月27日

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（中央社記者潘智義台中27日電）巨大集團董事長杜綉珍今天表示，極端氣候衝擊全球，ESG（環境、社會、公司治理）已成顯學，自行車的節能特性勢必成為消費者通勤的最佳方式。

杜綉珍在巨大50週年的「永續前行 領騎未來」產業高峰論壇指出，她很喜歡歐洲自行車騎乘的環境，雖然台灣自行車產業引領全球走向，但台灣除了台北市有較完善的行車專用道，其他城市若選擇騎自行車，通常需要和大量機車同行。

巨大集團執行長劉湧昌表示，「自行車永續聯盟」將向歐盟發聲，爭取自行車碳權，並鼓勵消費者建立減碳觀念，同時推出「減碳騎行護照」，邀請供應鏈一起從生產製造、設計材料的選擇著手，重新思考如何降低碳排，推動個別產品的「碳足跡」認證；投入減碳的成本，若能創造長遠的獲利，應當視為企業投資，積極推展。

杜綉珍說，台灣是高端自行車產業鏈，對於全球自行車產業的未來趨勢與走向動見觀瞻，在環保永續成為顯學之際，台灣自行車產業不應該在此議題中缺席。減碳是為了打造宜居的生活環境、綠色永續的未來，政府、產業甚至每一個人的參與都至關重要。當淨零碳排成為世界共同目標。

身為全球自行車產業龍頭的巨大集團，在邁向50週年之際，今天偕天下雜誌共同舉辦「永續前行，領騎未來」產業高峰論壇，邀請台灣「自行車永續聯盟」企業成員，與IKEA全球事務代表，以及TREK、SCOTT、SHIMANO、SRAM等全球自行車品牌領袖共同出席，從國際趨勢為起點，以台灣行動為終點，倡議產業落實品牌永續的關鍵思維。

杜綉珍說，巨大號召台灣33家自行車業界的企業領袖，共同組建「自行車永續聯盟（BAS）」，盼引領全球自行車行業共同發展和推廣解決氣候變化危機的創新、可持續和綠色交通解決方案。

碳權是「碳排放的權利」，設計機制是來自碳定價的概念。當碳權計算明確化，將開始產生創新業務，透過減碳、合法碳權交易，創造公司新利潤。（編輯：楊凱翔）1111027