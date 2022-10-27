印度坦省代表團來台 訪鴻海討論投資規劃合作

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（中央社記者林行健新德里27日專電）印度坦米爾那都省（Tamil Nadu，另譯：泰米爾納德）一個代表團，今天在台北與鴻海集團董事長劉揚偉會面，討論鴻海在坦米爾那都省未來的投資計畫與業務布局。

坦米爾那都省招商機構Guidance Tamil Nadu今天在推特發文指出，由工業廳秘書長克瑞希南（S. Krishnan）率領的高層代表團，今天在台北鴻海集團總部拜會劉揚偉董事長。

推文說，代表團感謝鴻海集團在坦米爾那都省的長期投資，也就鴻海集團的投資計畫進行詳細討論，特別是在新興產業，並承諾全力支持鴻海集團在當地的發展。

代表團25日抵台招商，預計30日結束訪程。這段期間他們將拜會台灣的電子、電機、紡織、鞋類及電腦數值控制（CNC）等廠商，並參加多場投資研討會，解決業者對印度的疑問，促進產業合作。

克瑞希南6日曾參加中華民國駐清奈辦事處舉辦的國慶酒會。

他當時表示，坦米爾那都省已把台灣和美國、日本、韓國及新加坡列為重要的5大投資夥伴，成立專案投資事務小組提供一整套服務，並將對台商釋出更多優惠方案。

坦米爾那都省是台灣多項產業在印度的重要聚落，駐清奈辦事處處長王北平曾表示，目前在當地落腳的台灣廠商已達25家，投資總額估計已超過20億美元。

印度經濟時報（Economic Times）8月曾報導，由於蘋果手機銷量大增及高端智慧手機生產在地化的趨勢，鴻海集團在清奈附近增建的手機製造廠也即將投入運作。（編輯：陳惠珍）1111027